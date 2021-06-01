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21:34 01.06.2021

Тимошенко: "Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые документы для старта референдума о продаже земли

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Тимошенко: "Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые документы для старта референдума о продаже земли

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . вместе с депутатами своей партии передали в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы, которая будет собирать три миллиона подписей за референдум о запрете распродажи сельскохозяйственной земли, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Мы вместе подготовили пакет документов, которые нужно предоставить ЦИК по закону о референдуме. Почти 11 000 человек, которые составляют инициативную группу, которая хочет организовать референдум в защиту земли, написали соответствующие заявления, предоставили свои паспортные данные, поставили подписи, и сегодня пакеты с этими документами переданы в ЦИК", - рассказала Тимошенко во время брифинга возле здания ЦИК.

Тимошенко отметила, что по всем социологическим исследованиям, абсолютное большинство украинцев против продажи земли.

"Момент истины наступит очень скоро, но наша команда - вместе со всей Украиной. Мы не остановимся, не сдадимся, мы не позволим совершить преступление против Украины и будем бороться всеми возможными способами", - подытожила Тимошенко.

Источник: https://ba.org.ua/batkivshhina-peredala-do-cvk-usi-neobxidni-dlya-startu-referendumu-dokumenti/

Теги: #референдум #батькивщина #украина #цик
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