Зеркаль стала советником главы Минэнерго

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль стала советником министра энергетики.

Согласно сообщению Минэнерго, в этой должности она уже приняла участие во встрече министра энергетики Германа Галущенко и замминистра по евроинтеграции Ярослава Демченкова с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и ЕС, интеграцию объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в европейскую ENTSO-E, обязательства страны проводить реформы в энергетике.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили газопровод "Северный Поток-2".

"Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", - говорится в сообщении.

Комментируя в Фейсбуке свою новую должность Зеркаль отметила: "Я думала взять некоторую паузу. Но вопросы интеграции, продвижения и защиты интересов Украины как в ЕС, так и за его пределами не будут ждать. Мы все должны прилагать усилия для этого и мои опыт и знания в этом вопросе, надеюсь, будут полезными и эффективными. Нельзя стоять в стороне, когда на геополитической шахматной доске разыгрываются такие высокие ставки".

"С этой недели буду совещательный голос в министерстве энергетики. Рада, что у руля министерства пришли люди, готовые обсуждать сложные проблемы и решения, которые предусматривают кропотливую работу. Окно возможностей для Украины стремительно закрывается, я буду стараться это донести на всех возможных уровнях", - добавила она.

Как сообщалось, в конце мая 2021 года советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль покинула компанию.