Волынянин предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев, которая принесла государству более 120 тыс. грн убытка

Луцкая окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего волынянина, которая совершал неоднократную незаконную порубку деревьев в лесу, которой был причинен существенный вред (ч. 1, 2 ст. 246 УК Украины), сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры во вторник.

"Следствие установило, что в течение двух дней в апреле 2021 года житель села Котов Луцкого района незаконно срубил 14 ольх на территории Киверцовского лесного хозяйства, нанеся интересам государства материального ущерба на более чем 120 тыс грн", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что незаконные действия мужчины были обнаружены работниками лесной охраны госпредприятия "Киверцовское лесное хозяйство" и вскоре он предстанет перед судом.

В прокуратуре отмечают, что согласно санкции ч.2 ст. 246 УК Украины, незаконная порубка деревьев в лесах, совершенная повторно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.