События

20:36 01.06.2021

Стефанишина: Сибига усилит внешнеполитическое направление деятельности ОП для продвижения и защиты интересов Украины в мире

2 мин читать
Стефанишина: Сибига усилит внешнеполитическое направление деятельности ОП для продвижения и защиты интересов Украины в мире

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина приветствует кадровые перестановки во внешнеполитических структурах Офиса президента Украины.

Так, в своем комментарии агентству "Интерфакс-Украина", она заявила, что назначение Игоря Жовквы на должность заместителя руководителя Офиса президента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является еще одним подтверждением приоритетности движения Украины в ЕС и НАТО для политического руководства нашей страны.

"Убеждена, оперативное и эффективное сотрудничество между правительством, Верховной Радой и Офисом президента является рецептом нашего общего успеха. Именно на выстраивании этой координации сосредоточила значительную часть своих усилий в первый год работы в должности. Продолжаем работу в формате Стефанишина-Жовква-Стефанчук", - заявила чиновница.

Она также отметила о том, что назначение бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибиги на должность заместителя руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства, позволит усилить внешнеполитическое направление деятельности ОП для продвижения и защиты интересов Украины в мире.

"Рада назначению Андрея Сибиги, потому что он один из тех дипломатов, которых принято считать золотым запасом дипломатической службы, и подтверждается его многочисленными наградами не только в Турции. Поздравляю его с назначением и уверена, что он усилит внешнеполитическое направление деятельности Офиса президента для продвижения и защиты интересов Украины в мире", - заявила Стефанишина.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

Также стало известно, что в Офисе президента создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины, которое возглавит Игорь Жовква.

Теги: #назначение #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:51 31.05.2021
Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

12:08 31.05.2021
"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

14:55 30.05.2021
Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

22:25 27.05.2021
Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

22:25 27.05.2021
Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

10:29 27.05.2021
Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

23:58 26.05.2021
Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

20:13 26.05.2021
Кабмин одобрил законопроект о ратификации Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Эстонией

Кабмин одобрил законопроект о ратификации Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Эстонией

14:13 26.05.2021
Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом

Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом

14:00 26.05.2021
Предельная численность работников секретариата правительства сократится ориентировочно на 10%

Предельная численность работников секретариата правительства сократится ориентировочно на 10%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские военные создали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

Венедиктова: мы будем требовать создания структуры следователей-ювеналов

Российские наемники нарушили режима прекращения огня возле Новгородского и Песок – штаб ООС

Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

Рада поддержала закон о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО следует уделять больше внимание повышению эффективности использования ПРО – Столтенберг

Тимошенко: "Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые документы для старта референдума о продаже земли

Зеркаль стала советником главы Минэнерго

Волынянин предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев, которая принесла государству более 120 тыс. грн убытка

В текущем году в Украине начнется строительство 500 объектов социнфраструктуры для поддержки детей – Офис президента

Великобритания впервые с начала пандемии COVID-19 не зафиксировала смертей в суточной статистике

Три человека погибли, 1 пострадал в результате ДТП на Харьковщине – полиция

В Киеве задержали мужчину, которого 23 года разыскивали за убийство

Венедиктова о деле Тупицкого: мы будем идти с мерой пресечения уже в судебном процессе

Украинские военные создали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА