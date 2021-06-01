В текущем году в Украине начнется строительство 500 объектов социнфраструктуры для поддержки детей – Офис президента

В рамках реализации проекта "Большая стройка" в текущем году в Украине запланировано строительство около 500 объектов социальной инфраструктуры для поддержки и развития молодого поколения украинцев.

Как сообщает пресс-служба президента во вторник, значительную часть национальной программы "Большая стройка", которую инициировал глава государства, составляют именно объекты социальной инфраструктуры.

Так, в текущем году планируется построить или восстановить 95 школ, 70 садов, 80 спортивных объектов и обустроить почти 200 амбулаторий. Всего - около 500 объектов.

"Чтобы детство в Украине было счастливым, президент Владимир Зеленский, правительство, Верховная Рада и местные власти принимают меры для защиты и поддержки маленьких украинцев и создания максимально благоприятных условий для их интеллектуального, культурного и физического развития", - резюмируют в Офисе президента.