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19:10 01.06.2021

Великобритания впервые с начала пандемии COVID-19 не зафиксировала смертей в суточной статистике

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Великобритания впервые с начала пандемии COVID-19 не зафиксировала смертей в суточной статистике

В Великобритании впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки не зафиксировали ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом, сообщают во вторник британские СМИ.

По данным СМИ, при этом в стране наблюдается увеличение суточного показателя случаев COVID-19. Так, за последние 24 часа в Великобритании диагностировали еще 3165 новых случаев COVID-19, в то время как неделю назад данный показатель составлял около 2,5 тыс.

При этом правительство Великобритании с 21 июня планирует начать ослаблять ограничительные меры в Англии. Британский премьер Борис Джонсон заявил в мае, что нет весомых оснований для того, чтобы откладывать эти планы, несмотря на ситуацию с "индийским" штаммом COVID-19.

Джонсон пояснил, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли индийский штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая вакцинационная программа "укрепила" англичан.

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Кроме того, разрешили международное сообщение с "зелеными" странами, в том числе Португалией, Сингапуром и Исландией.

Британское правительство планирует с 21 июня отменить оставшиеся социальные ограничения. Однако многие опасаются распространения в Англии "индийского" варианта коронавируса, который считается более заразным.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,4 млн заражений коронавирусом, более 127,7 тыс. людей с COVID-19 скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,2 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Теги: #коронавирус #британия
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