Три человека погибли, 1 пострадал в результате ДТП на Харьковщине – полиция

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 1 июня, в районе 20 км автодороги Чугуев-Меловое (Харьковская обл).

"Произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова, и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении. Смертельные травмы получил 59-летний водитель легковушки и две женщины - пассажирки транспортного средства", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, в результате аварии пострадал водитель Toyota.

Сейчас полицейские продолжают осмотр места ДТП, устанавливают свидетелей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.