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19:03 01.06.2021

В Киеве задержали мужчину, которого 23 года разыскивали за убийство

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В Киеве задержали мужчину, которого 23 года разыскивали за убийство

Столичные правоохранители задержали мужчину, который 23 года находился в уголовном розыске по подозрению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции во вторник.

"В начале 1998 года задержанный совершил убийство и начал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что беглецу сообщено о подозрении в совершении убийства, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Теги: #киев #розыск #задержание
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