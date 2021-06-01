Украинские военные создали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

Ряд предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса в совместной кооперации по договору с Министерством обороны Украины создали новый отечественный боеприпас повышенной дальности для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" - 122-мм реактивный снаряд "Тайфун-1", сообщает пресс-служба Миниобороны во вторник.

Отмечается, что успешные испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122-мм "Тайфун-1" были проведены на полигоне Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" на Николаевщине.

"Министерство обороны сегодня финансирует отечественные предприятия для изготовления определенных образцов техники и вооружения даже при том условии, что для создания, испытания и ввод их в эксплуатацию может потребоваться от 3-х до 5-ти лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что опытные образцы "Тайфуна-1" были непосредственно разработаны госпредприятием "Конструктурское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".