Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова демонстрирует правосудие каким оно есть – генпрокурор Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит затягивания привлечения к ответственности виновных в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

"Дело Кирилла Тлявова просто демонстрирует наше правосудие таким, как оно есть. И все заинтересованы, и преступление было в условиях очевидность, и правоохранители сделали все, что могли", - сказала Венедиктова журналистам во вторник в Киеве после координационного совещания, посвящённого защите прав детей.

Она отметила, несмотря на то, что суд не затягивает с рассмотрением, нормы УПК "позволяют затягивать" слушание.

"Эти игры, конечно, раздражают всех, но пока мы не перепишем правила - УПК, с места мы не сдвинемся", - выразила мнение генпрокурор.

Венедиктова заверила, что дело Тлявова находится на ее контроле.

"Сказать, что кто-то затягивает это дело , не могу, но процесс в суде такой, какой есть", добавила она.

Как сообщалось, 31 мая 2019 г. в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

5 ноября инспектор полиции, сделавший выстрел, от которого впоследствии погиб 5-летний Кирилл Тлявов, был уведомлен о подозрении в убийстве по неосторожности, оружие не найдено.

23 декабря прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве Тлявова. Дело квалифицировано по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) УК Украины.