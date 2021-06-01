Венедиктова: мы будем требовать создания структуры следователей-ювеналов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчёркивает необходимость скоординированной превентивной работы правоохранительных и государственных органов по защите прав детей.

"Первое, что мы будем требовать от других правоохранительных органов - создавать (структуру-ИФ) специализированных следователей-ювеналов", - сказала Венедиктова журналистам во вторник в Киеве после координационного совещания, посвящённого защите прав детей.

По ее словам, это будут люди, которые займутся сопровождением всех направлений деятельности правоохранителей, касающихся защиты прав детей.

"Мы не можем позволить калечить детей. У нас 8 млн маленьких граждан Украины, и наша задача – ресоциализировать детей, которые порой не понимают, что они реально совершают уголовные преступления", - подчеркнула генпрокурор.

При этом она отметила, что правоохранители работают не только с детьми, совершившими преступления, но и с детьми, потерпевшими от преступлений.

"Это - самое страшное. От вопиющих случаев "волосы становятся дыбом", но это уже не история прокуратуры. Мы будем говорим, что превенция - это обязательно и все органы государственной власти должны направлять свою работу на превенцию в этом плане",- подытожила генпрокурор.