Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

В Украину с визитом прибыли американские сенаторы Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демократическая партия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демократическая партия) прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!", - написал Енин на своей странице в Facebook.