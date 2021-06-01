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17:49 01.06.2021

Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

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Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

В Украину с визитом прибыли американские сенаторы Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демократическая партия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демократическая партия) прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!", - написал Енин на своей странице в Facebook.

 

Теги: #сша #сенаторы #енин #мид
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Интерфакс-Украина
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