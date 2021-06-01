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17:46 01.06.2021

Украинцы считают самым известным отечественным курортом Затоку, заповедником – "Асканию-Нова"

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Украинцы считают самым известным отечественным курортом Затоку, заповедником – "Асканию-Нова"

Рейтинг самых известных морских курортов в Украине возглавляют Затока (Одесская обл.), Бердянск и Кирилловка (оба –Запорожская обл.), среди природных заповедников – "Аскания-Нова", "Олешковские пески" и Каневский заповедник, следует из исследования компании "Оперативная социология".

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГААРТ) Украины, исследование спроса и динамики туристических настроений было представлено в понедельник.

Согласно опросу, проведенного 13-19 мая 2021 года, 43,9% респондентов отметили Затоку как известный им курорт, 41,7% – Бердянск, 36,9% – Кирилловку, 36,8% – Железный Порт (Херсонская обл.). Около трети голосов также получили Коблево (Николаевская обл.) и курорты Херсонской области – Скадовск, Геническ, Арабатская стрелка.

При этом 16,6% украинцев готовы рекомендовать Затоку к посещению, 11,3% – Железный Порт, 10,7% – Бердянск. Около 41% респондентов затруднились с ответом.

Среди природных заповедников самыми известными стали "Аскания-Нова" (60,3%), "Олешковские пески" (19%), Каневский заповедник (17,9%). Согласно статданным, их же больше всего рекомендовали к посещению. В среднем лишь каждый восьмой респондент указал в качестве известных такие заповедники как "Дунайский", "Полесский", "Припять-Стоход" и "Медоборы".

В сфере городского туризма самыми интересными украинскими памятками были названы Киево-Печерская лавра (47,5% голосов), старый город Львова (34,8%), ул. Дерибасовская в Одессе (22,1%). В десятку также вошли Карпатские горы, крепость в Каменце-Подольском, остров Хортица, столичные Андреевский спуск, Крещатик, Софиевский собор, а также дендропарк "Софиевка".

В целом 36,5% опрошенных предпочитают отдых на природе, 27,7% – на морских курортах, 12,3% – в горах, 7,9% – городской отдых.

Теги: #курорты #туризм #украина
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