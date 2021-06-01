События

17:18 01.06.2021

Более половины украинцев не планируют отпуск в текущем году – исследование

2 мин читать
Более половины украинцев не планируют отпуск в текущем году – исследование

Более половины украинцев не планируют отпуск в текущем году, а из тех, кто намерен отдыхать, 53% проведут отпуск в Украине, сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины со ссылкой на исследование компании "Оперативная социология".

По его данным, планирование отпуска во многом зависит от благосостояния населения: украинцы с высоким уровнем доходов намерены больше отдыхать, а также чаще рассматривают Украину как туристически привлекательную страну.

"Важной информацией стало то, что большая часть нашего населения с высокими доходами выбирает отдых в собственной стране и считает Украину туристически привлекательной. И это несмотря на все нюансы с туристическими услугами и инфраструктурой", – цитируется в сообщении глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

По данным исследования, 53% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и лишь каждый десятый – за границей. Среди тех, кто планирует отдыхать в Украине, около 45% хотели бы провести отпуск за пределами своей области, остальные намерены путешествовать в пределах области или остаться дома.

В то же время 42,2% респондентов редко или вообще не путешествуют по стране, при этом этот показатель выше среди населения в возрасте 60 лет и более (40%).

"Одной из задач, и об этом идет речь в указе президента, является внедрение льготных программ для пенсионеров, чтобы у них также была возможность путешествовать, как их ровесники из западноевропейских стран", – отметила Олеськив.

Согласно статданным, почти 30% опрошенных украинцев планируют провести следующий отпуск на пляже, тогда как 20,1% посетят родственников или друзей, 13,5% отправятся на отдых с оздоровительной целью, 10,6% поедут в горы, поход, сплав по реке. Около 5% респондентов отправятся на каникулы, на культурные мероприятия, займутся экотуризмом.

"Такие исследования позволяют более четко понять текущее состояние в отрасли. Руководствуясь предположениям, невозможно выбрать нужный вектор для развития. Благодаря статистике мы можем увидеть слабые и сильные стороны отрасли. Это основа, которая станет обязательной для стратегии по подъему внутреннего туризма", – подчеркнул министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Теги: #отдых #украинцы #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 01.06.2021
Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране – опрос

Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране – опрос

16:18 26.05.2021
Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

14:53 26.05.2021
Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

10:42 24.05.2021
На границе с Польшей с 8 июня стартует вакцинация от Covid-19 прибывающих для работы украинцев - Gremi Personal

На границе с Польшей с 8 июня стартует вакцинация от Covid-19 прибывающих для работы украинцев - Gremi Personal

19:42 21.05.2021
Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

10:32 21.05.2021
Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

11:50 20.05.2021
Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

11:36 20.05.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

16:02 19.05.2021
Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

14:17 19.05.2021
Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские военные создали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

Венедиктова: мы будем требовать создания структуры следователей-ювеналов

Российские наемники нарушили режима прекращения огня возле Новгородского и Песок – штаб ООС

Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

Рада поддержала закон о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова о деле Тупицкого: мы будем идти с мерой пресечения уже в судебном процессе

Украинские военные создали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова демонстрирует правосудие каким оно есть – генпрокурор Венедиктова

Венедиктова о возможности кассации приговора Стерненко: это решит прокурор по делу

Венедиктова: мы будем требовать создания структуры следователей-ювеналов

Российские наемники нарушили режима прекращения огня возле Новгородского и Песок – штаб ООС

Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

Украинцы считают самым известным отечественным курортом Затоку, заповедником – "Асканию-Нова"

В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые пытались провести псевдовыборы в "народные советы СССР"

Рада поддержала закон о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА