Более половины украинцев не планируют отпуск в текущем году – исследование

Более половины украинцев не планируют отпуск в текущем году, а из тех, кто намерен отдыхать, 53% проведут отпуск в Украине, сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины со ссылкой на исследование компании "Оперативная социология".

По его данным, планирование отпуска во многом зависит от благосостояния населения: украинцы с высоким уровнем доходов намерены больше отдыхать, а также чаще рассматривают Украину как туристически привлекательную страну.

"Важной информацией стало то, что большая часть нашего населения с высокими доходами выбирает отдых в собственной стране и считает Украину туристически привлекательной. И это несмотря на все нюансы с туристическими услугами и инфраструктурой", – цитируется в сообщении глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

По данным исследования, 53% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и лишь каждый десятый – за границей. Среди тех, кто планирует отдыхать в Украине, около 45% хотели бы провести отпуск за пределами своей области, остальные намерены путешествовать в пределах области или остаться дома.

В то же время 42,2% респондентов редко или вообще не путешествуют по стране, при этом этот показатель выше среди населения в возрасте 60 лет и более (40%).

"Одной из задач, и об этом идет речь в указе президента, является внедрение льготных программ для пенсионеров, чтобы у них также была возможность путешествовать, как их ровесники из западноевропейских стран", – отметила Олеськив.

Согласно статданным, почти 30% опрошенных украинцев планируют провести следующий отпуск на пляже, тогда как 20,1% посетят родственников или друзей, 13,5% отправятся на отдых с оздоровительной целью, 10,6% поедут в горы, поход, сплав по реке. Около 5% респондентов отправятся на каникулы, на культурные мероприятия, займутся экотуризмом.

"Такие исследования позволяют более четко понять текущее состояние в отрасли. Руководствуясь предположениям, невозможно выбрать нужный вектор для развития. Благодаря статистике мы можем увидеть слабые и сильные стороны отрасли. Это основа, которая станет обязательной для стратегии по подъему внутреннего туризма", – подчеркнул министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.