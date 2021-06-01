В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые пытались провести псевдовыборы в "народные советы СССР"

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области пресекла деятельность группы граждан, занимавшихся подготовкой т.н. "выборов" в "народные советы" и созданием "силовых структур" на территории области, с целью дальнейшего "восстановления СССР" и посягательства на конституционный строй в Украине.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания "псевдовластных образований" привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской общественной организации "Верховный совет СССР".

"Так называемая "председательница Верховного совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в формировании "силового блока" фейковых органов управления в Днепропетровской области приняли участие члены российской организации "Международного союза советских офицеров".

"Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили: документацию фейковых "народных советов"; компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР"; списки участников группы; переписку с кураторами из РФ", - сообщают в спецслужбе.

Уточняется, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило управление СБУ в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.