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15:15 01.06.2021

В Украине вакцинировали от COVID-19 более 82 тыс. педагогов, среди лидеров Киев и область - Минобразования

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В Украине вакцинировали от COVID-19 более 82 тыс. педагогов, среди лидеров Киев и область - Минобразования

В Украине вакцинировали от COVID-19 более 82 тыс. педагогов, в том числе более 28 тыс. педагогов, привлеченных к проведению ВНО, сообщает Министерство образования и науки.

"По оперативным данным Министерства здравоохранения на 31 мая 2021 года, от коронавируса уже вакцинировано более чем 82 тыс. педагогов Украины. Из них 28 221 человек - работники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания, которые получили прививки вакциной CoronaVac/Sinovac. Другие педагоги прививались другими доступными вакцинами в пунктах прививок", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Среди лидеров вакцинации педагогов: Киев – 11 030 человек; Киевская область – 6 456 человек; Сумская область – 4 572 человека; Харьковская область – 4 242 человека; Хмельницкая область – 3 590 человек; Винницкая область – 3 549 человек; Днепропетровская область – 3 522 человека.

Кроме того, министерству выделено 378 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech для прививок работников сферы образования. С 31 мая началась доставка этой вакцины в области.

Теги: #вакцинация #минобразования #коронавирус
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