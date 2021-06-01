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14:33 01.06.2021

Замглавы МИД Ирана прибыл в Украину для переговоров по сбитому самолету

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Замглавы МИД Ирана прибыл в Украину для переговоров по сбитому самолету

Иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандром прибыла в Киев для переговоров по сбитому пот Тегераном в 2020 году самолету "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752, сообщил посол Ирана в Киеве Манучехр Моради.

"Делегация Исламской Республики Иран во главе с г-ном Мохсеном Бахарвандом… прибыла сегодня в Украину для обсуждения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", - написал Моради в Twitter.

 

Теги: #мау #переговоры #иран
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