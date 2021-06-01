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14:12 01.06.2021

Рада внедрила информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования

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Рада внедрила информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования

Верховная Рада ввела в Украине информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

За соответствующий законопроект №5246 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении и целом проголосовали 276 народных депутатов.

Законопроект дополняет Уголовный процессуальный кодекс положениями, которые закрепляют правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования в деятельности участников уголовного производства.

Документ, в частности, предусматривает функционирование информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, предоставление доступа к материалам, которые хранятся в этой системе, и возможность интеграции системы досудебного расследования с другими информационными, информационно-телекоммуникационными системами в случаях, предусмотренных законом.

Как отмечается в пояснительной записке, конечной целью введения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования является минимизация, а в будущем полный отказ от бумажного производства на стадиях досудебного расследования и рассмотрения дела в суде.

Теги: #расследование #рада #информационные_технологии
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