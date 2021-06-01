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14:02 01.06.2021

Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании водительских удостоверений прекращает действие с 1 июня – посольство Украины

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Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании водительских удостоверений прекращает действие с 1 июня – посольство Украины

Украино-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя с 1 июня 2021 года временно прекращает действие, сообщает посольство Украины в Италии.

"Любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что ответственные за заключение и реализацию соглашения Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение. Оно после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы.

О подписании и вступлении в силу нового соглашения будет дополнительно сообщено.

 

Теги: #италия #водительские_удостоверения #украина
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