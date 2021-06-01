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13:09 01.06.2021

В оккупированном Крыму вынесли заочный приговор Чубарову, защита намерена его обжаловать

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В оккупированном Крыму вынесли заочный приговор Чубарову, защита намерена его обжаловать

Защита главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор, вынесенный в среду так называемым "Верховным судом" оккупированного РФ Крыма.

"Сторона защиты намерена обжаловать приговор суда в 10-дневный срок в Третьем апелляционном суде города Сочи. Суд был проведен с большим количеством нарушений, и всего из около 80 свидетелей только 5 человек смогли сказать, что Чубаров что-то выкрикивал во время тех событий", – сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин изданию "Крым. Реалии".

По данным издания, Чубарова приговорили в Крыму к шести годам лишения свободы, штрафу и исправительным работам по обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

В свою очередь, глава Меджлиса, последние семь лет проживающий на подконтрольной правительству территории Украины, прокомментировал требования обвинения, назвав процесс над ним в Крыму "судилищем".

В конце марта 2020 года Следком РФ заочно предъявил обвинения Чубарову по ч.1 ст.212 (организация массовых беспорядков), ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России) Уголовного кодекса РФ. В июле 2020 года суд в Симферополе начал рассматривать по существу уголовное дела в отношении Чубарова. Осокин обжаловал проведение судебного разбирательства в отсутствие главы Меджлиса.

Сам Чубаров отмечал, что российские власти "начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа".

 

Теги: #крым #чубаров #приговор
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