События

12:55 01.06.2021

Правоохранители задержали директора филиала "Нафтогаза", который вымогал 1 млн грн за незаконное подключение к электросети

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Правоохранители задержали директора филиала "Нафтогаза", который вымогал 1 млн грн за незаконное подключение к электросети

Правоохранители задержали директора филиала подразделения НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области при получении взятки в размере 1 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, руководитель филиала получил от директора одного из обществ Новояворовска, которое занимается продажей недвижимости, неправомерную выгоду в размере 1 млн грн. За эту сумму он обещал помочь, чтобы новопостроенный предприятием многоквартирный дом был присоединен к электросетям как можно скорее, не дожидаясь, когда будет построена дополнительная подстанция, к которой и должно быть подключение", - указывается в сообщении.

Кроме того, директор филиала подразделения "Нафтогаза" обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который уже сдан в эксплуатацию, но подключен к электросети с нарушениями правил.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после передачи средств, предмет неправомерной выгоды изъят.

Теги: #нафтогаз #прокуратура #коррупция #правоохранители
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