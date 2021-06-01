События

12:23 01.06.2021

В Украине 4 июня станет Днем памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

1 мин читать
В Украине 4 июня станет Днем памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

В Украине 4 июня установлен днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

За соответствующее постановление №5343 о чествовании памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, на заседании Верховной Рады во вторник проголосовали 308 народных депутатов.

Парламентарии рекомендовали Кабинету министров в двухнедельный срок со дня принятия постановления разработать и утвердить план мероприятий о чествовании на государственном уровне памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как отмечается в постановлении, с 2014 года в результате агрессии РФ на территории разных областей, в том числе Донецкой и Луганской, погибли более 240 детей.

В постановлении отмечается, что 4 июня, согласно решению Генассамблеи ООН, является международным днем детей - безвинных жертв агрессий.

Теги: #дети #день_памяти #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 01.06.2021
Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

19:46 31.05.2021
Макрон не видит реальных альтернатив "нормандскому формату"

Макрон не видит реальных альтернатив "нормандскому формату"

19:20 31.05.2021
Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

15:39 31.05.2021
Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

12:49 31.05.2021
Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

08:47 31.05.2021
6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

08:18 31.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

08:03 31.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

06:48 31.05.2021
Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

02:05 31.05.2021
Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированном Крыму вынесли заочный приговор Чубарову, защита намерена его обжаловать

После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

В ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

В оккупированном Крыму вынесли заочный приговор Чубарову, защита намерена его обжаловать

Правоохранители задержали директора филиала "Нафтогаза", который вымогал 1 млн грн за незаконное подключение к электросети

В ближайшие дни в Украине будет прохладно, в большинстве областей дожди

В Запорожской области разоблачили схему расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных

В Киеве за сутки выявлены 434 новых случая COVID-19 – Кличко

Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

В ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА