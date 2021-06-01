В Украине 4 июня станет Днем памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

В Украине 4 июня установлен днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

За соответствующее постановление №5343 о чествовании памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, на заседании Верховной Рады во вторник проголосовали 308 народных депутатов.

Парламентарии рекомендовали Кабинету министров в двухнедельный срок со дня принятия постановления разработать и утвердить план мероприятий о чествовании на государственном уровне памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как отмечается в постановлении, с 2014 года в результате агрессии РФ на территории разных областей, в том числе Донецкой и Луганской, погибли более 240 детей.

В постановлении отмечается, что 4 июня, согласно решению Генассамблеи ООН, является международным днем детей - безвинных жертв агрессий.