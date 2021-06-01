В ближайшие дни в Украине будет прохладно, в большинстве областей дожди

В ближайшие сутки, 2 июня, в Украине сохранится прохладная погода, погоду с дождями в большинстве областей, кроме западных, будет определять циклон над Азовским морем, сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных и центральных областях дожди, грозы, утром, днем в Запорожской, Донецкой, Луганской, местами в Херсонской и Харьковской областях значительные дожди. На остальной территории - без осадков, лишь в северных областях ночью местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-13°, днем 14-19°.

В Киеве в среду ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,3 градусов тепла в 1921 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,9 гралдусов выше ноля в 1963 году.

В четверг, 3 июня, в южной части, восточных и центральных (кроме Винницкой) областях дожди, отдельные грозы, ночью в юго-восточной части местами значительные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и юго-восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-13°, днем 13-19°.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

1 июня на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 17-23°, в Днепре в пределах Киева 17°.