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11:18 01.06.2021

В Запорожской области разоблачили схему расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных

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В Запорожской области разоблачили схему расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту присвоения бюджетных средств во время строительства военных казарм в Запорожской области.

"Установлено, что директор одного из предприятий - генподрядчиков строительства подделала документы по приемке выполненных работ и завладела бюджетными средствами на сумму примерно 5,4 млн грн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Женщина подозревается в завладении имуществом, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ей может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискация имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлял Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.

Теги: #недвижимость #бюджет #гбр #запорожская_область
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