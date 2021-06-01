Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

Усиление влияния России на Беларусь в рамках Союзного государства (СГ) можно рассматривать как риски для Украины, однако детали договора о создании СГ неизвестны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном пресс-службой президента.

"Мы не знаем деталей этого договора о создании союзного государства", - добавил он.