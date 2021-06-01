События

10:16 01.06.2021

После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

3 мин читать
После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после запуска газопровода из РФ в Германию "Северный поток – 2" российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите голубого топлива через территорию Украины не был продлен.

"Если они достроят "Северный поток – 2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.

Также он убежден, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… . Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - отметил Зеленский.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, надо поднимать ставки. "Северный поток – 2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - добавил глава Украинского государства.

На вопрос, не усиливает ли существование "Северного потока – 2" риски войны в связи с тем, что сейчас транзит газа по территории Украины сдерживает возможный блицкриг со стороны РФ, Зеленский отметил, что война в Украине идет с 2014 года и дополнительная возможность эскалации со стороны РФ не будет для последней причиной начинать военные действия,

"Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса… не боюсь я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают о трубе. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не для России причиной начинать или продолжать военные действия", - сказал он.

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", - добавил Зеленский.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:34 01.06.2021
Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

10:31 01.06.2021
Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

10:20 01.06.2021
Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

10:13 01.06.2021
Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

09:48 01.06.2021
Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

09:36 01.06.2021
Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

13:41 31.05.2021
Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

12:00 31.05.2021
Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

09:32 31.05.2021
Всемирный конгресс украинцев призывает к мораторию на "Северный поток-2"

Всемирный конгресс украинцев призывает к мораторию на "Северный поток-2"

11:43 30.05.2021
Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

В ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, без потерь

Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожской области разоблачили схему расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных

В Киеве за сутки выявлены 434 новых случая COVID-19 – Кличко

В ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

В Вараше открыли учебно-тренировочный комплекс "Сармат" для нацгвардейцев выполняющих задачи по защите АЭС

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, без потерь

Япония начнет вакцинировать против COVID-19 на рабочих местах и в университетах с 21 июня

Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА