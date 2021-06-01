После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после запуска газопровода из РФ в Германию "Северный поток – 2" российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите голубого топлива через территорию Украины не был продлен.

"Если они достроят "Северный поток – 2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.

Также он убежден, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… . Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - отметил Зеленский.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, надо поднимать ставки. "Северный поток – 2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - добавил глава Украинского государства.

На вопрос, не усиливает ли существование "Северного потока – 2" риски войны в связи с тем, что сейчас транзит газа по территории Украины сдерживает возможный блицкриг со стороны РФ, Зеленский отметил, что война в Украине идет с 2014 года и дополнительная возможность эскалации со стороны РФ не будет для последней причиной начинать военные действия,

"Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса… не боюсь я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают о трубе. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не для России причиной начинать или продолжать военные действия", - сказал он.

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", - добавил Зеленский.