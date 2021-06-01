Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытка России построить наземное сообщение с временно оккупированным ею Крымом может закончиться полномасшабной войной.

"Если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил Зеленский в интервью немецкой газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung", перевод которого опубликован на сайте главы государства.

Он отметил, что после оказанного на Россию давления весной этого года со стороны США и Европы из-за сосредоточения российских сил у украинских границ и на оккупированных территориях с территории Крыма ушли примерно 3,5 тыс. российских военных.

"Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна", - сказал президент.

По словам Зеленского, в Украине рассматривают много военных вариантов эскалации со стороны России. "Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его", - сказал он.

Президент также отметил, что можно ожидать эскалации и со стороны временно оккупированного Донбасса. "Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста о потенциале блицкрига "с востока, юга или севера", Зеленский отметил, что он может быть "со всех этих сторон".