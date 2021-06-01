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09:31 01.06.2021

В ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

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В ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции

Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины создано в Офисе президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква займется этим направлением, сообщается на сайте главы Украинского государства во вторник.

"Введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение", - говорится в сообщении.

Первоочередными задачами Жовквы будет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Жовкву заместителем главы Офиса президента указом от 10 сентября 2019 года.

Теги: #евроинтеграция #жовква #офис_президента
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