События

08:49 01.06.2021

В Вараше открыли учебно-тренировочный комплекс "Сармат" для нацгвардейцев выполняющих задачи по защите АЭС

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В Вараше открыли учебно-тренировочный комплекс "Сармат" для нацгвардейцев выполняющих задачи по защите АЭС

В г.Вараш (Ровенская обл.) открыли учебно-тренировочный комплекс "Сармат" для совершенствования профессиональной подготовки военнослужащих Национальной гвардии Украины (НГУ), которые обеспечивают охрану атомных электростанций.

Как сообщает пресс-служба НГУ, проект реализован в рамках Глобального партнерства между Украиной и США, согласно которому Национальной администрацией ядерной безопасности США оказана помощь подразделениям Нацгвардии по охране ядерных установок материально-технической помощи на общую сумму более $350 тыс.

"Учебно-тренировочный комплекс планируется использовать для всесторонней подготовки военнослужащих подразделений специального назначения военных частей по охране важных государственных объектов, а также подразделений специального назначения других силовых структур", – сказано в сообщении, обнародованном во вторник утром.

В сообщении подчеркивается, что открытие комплекса ранее сроков, определенных проектом, стало возможным благодаря активной поддержке ОП "Ровенская АЭС".

Теги: #ровенская #нгу #обучение
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