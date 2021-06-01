В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 137 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 12 085 человек, умерли 163 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"1 июня 2021 в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 579 человек; летальных случаев - 163; выздоровели – 12 085 человек", – сообщается в телеграм-канале Минздрава Украины во вторник утром.

Днем ранее, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 204 631 человек, 50 699 пациентов скончались, 2 053 167 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За сутки 31 мая 2021 против COVID-19 было привито 13 937 человек. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы – 3 705 человек. В течение суток работали: 215 мобильных бригад, 317 пунктов прививки.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок.