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08:04 01.06.2021

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, без потерь

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За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток вторника нарушений режима тишины со стороны противника не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 31 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позициям украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан 10" с пересечением линии разграничения… Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук во вторник.

В частности, вблизи Водяного противник дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российские наемники вели огонь из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям ООС.

Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении украинских позиций автоматические станковые гранатометы, а у Майорска два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Золотое-4 зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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