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05:27 01.06.2021

Украиноязычный аудиогид появился в Музее жертв политических репрессий в Казахстане

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Украиноязычный аудиогид появился в Музее жертв политических репрессий в Казахстане

В Музее жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" в Казахстане состоялся запуск украиноязычного аудиогида при участии первой леди Украины Елены Зеленской, сообщается на сайте президента Украины.

"С запуском семнадцатого украиноязычного аудиогида мы продолжаем географическое расширение проекта. Работа над запуском в Казахстане продолжалась шесть месяцев. АЛЖИР - одна из самых трагических страниц совместной истории украинского и казахского народов. Мы должны знать и помнить об этих событиях", - сказала Елена Зеленская на церемонии запуска аудиогида в мае.

Запуск был приурочен ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечают в Украине и Казахстане. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству посольства Украины в Казахстане и руководства музея.

Запуск украиноязычных гидов в крупнейших мировых музеях осуществляется в рамках проекта Елены Зеленской, направленного  на распространение украинского языка в мире.

АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) – учреждение, куда с 1937 по 1953 год свозили женщин, мужей которых считали "врагами народа". За время существования лагеря в его стенах отбывали наказание более 18 тысяч женщин 62 национальностей, в том числе украинки. В мае 2007 года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на месте бывшего лагеря был открыт музей.

 

Теги: #музей #аудиогид #казахстан
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