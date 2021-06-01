Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу группы из трех женщин, торговавших метадоном, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Правонарушительницам инкриминируется 4 эпизода преступной деятельности... Злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - указывается в сообщении.

По данным досудебного следствия, в начале 2020 года 31-летняя жительница Киевской области создала схему бесконтактного сбыта метадона наркозависимым с помощью электронной платежной системы. К "бизнесу" она привлекла двух знакомых харьковчанок (36-летнюю женщину и ее 64-летнюю мать). Жительница Киевской области лично контролировала поставки метадона в большом количестве и по почте передавала наркотик другим сообщницам, которые расфасовывали его на дозы и раскладывали их для потребителей.

В ходе досудебного расследования полицейские изъяли более 50 граммов метадона.