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06:14 01.06.2021

Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

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Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу группы из трех женщин, торговавших метадоном, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Правонарушительницам инкриминируется 4 эпизода преступной деятельности... Злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - указывается в сообщении.

По данным досудебного следствия, в начале 2020 года 31-летняя жительница Киевской области создала схему бесконтактного сбыта метадона наркозависимым с помощью электронной платежной системы. К "бизнесу" она привлекла двух знакомых харьковчанок (36-летнюю женщину и ее 64-летнюю мать). Жительница Киевской области лично контролировала поставки метадона в большом количестве и по почте передавала наркотик другим сообщницам, которые расфасовывали его на дозы и раскладывали их для потребителей.

В ходе досудебного расследования полицейские изъяли более 50 граммов метадона.

Теги: #наркоторговля #суд #харьков
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