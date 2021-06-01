На Харьковщине начальник отдела Госгеокадастра за взятку в 20 тыс. грн проигнорировал самозахват земли

Начальник отдела ГУ Госгеокадастра в Харьковской области подозревается в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины).

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, чиновник сообщил местному жителю, что может не составлять в отношении него админпротокол по факту самозахвата земельных участков, которые находятся неподалеку от с.Марьино и относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Свою "услугу" чиновник оценил в 20 тыс. грн.

В день, когда фигурант получил требуемую сумму, правоохранители провели обыск в автомобиле, которым он пользуется, и изъяли деньги.