События

02:31 01.06.2021

СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн на госагропредприятии

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СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн на госагропредприятии

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему присвоения бюджетных средств на реконструкции объектов государственного агропредприятия в г.Волноваха Донецкой области, через которую должностные лица завладели более 3 млн грн.

В пресс-центре СБУ сообщили, что оперативники установили факт заключения фиктивных договоров с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий. Фактически работы по реконструкции не осуществлялись вообще или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией. В ходе обысков зданий и помещений правоохранители изъяли документы, подтверждающие сделку.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 

Теги: #сбу #агропредприятия #хищение
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