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01:23 01.06.2021

Ученые готовят письмо с опровержением теории об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

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Ученые готовят письмо с опровержением теории об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Группа ученых ведет работу над письмом для журнала Science с целью развенчать гипотезу о происхождении COVID-19 якобы в результате утечки из лаборатории в Китае, сообщила в понедельник газета Global Times со ссылкой на источник.

Издание напоминает, что попытки продвижения этой теории, главным образом, предпринимает администрация США, однако позднее британские СМИ сообщили, что разведка Великобритании теперь тоже считает возможным вариант начала пандемии COVID-19 из китайской лаборатории.

Global Times уточняет, что готовящееся письмо противников теории об утечке вируса из лаборатории станет ответом на публикацию от 14 мая в журнале Science обращения 18 ученых. Они отмечали, что версия о "лабораторном" происхождении COVID-19 нуждается в более глубоком изучении, и призывали к тщательному расследованию обстоятельств начала пандемии.

Президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорилось в заявлении, размещенном на прошлой неделе на сайте Белого дома. Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

"Это нелепо просить разведслужбу делать ту работу, которую следует выполнять ученым", - заявил в свою очередь Global Times бывший главный эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзэн Гуан.

Он отметил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже дали оценку "лабораторной" теории в ходе визита в Уханьский институт вирусологии, и "это конец этой истории". При этом он предположил, что США не последовали примеру Китая и не допустили к себе иностранных специалистов, потому что опасаются возможных пробелов в безопасности в собственных биолабораториях, и что эксперты могут вскрыть более систематические проблемы с американскими лабораториями.

Ранее в этом году международная группа экспертов ВОЗ четыре недели проработала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, над выявлением источника его происхождения. Тогда специалисты, посетившие Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришли к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

В то же время, США и Великобритания крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Global Times напоминает, что власти КНР неоднократно призывали США пригласить к себе специалистов ВОЗ, открыть международному сообществу доступ на военный объект в Форт-Детрик и в свои биолаборатории за пределами США. Также в Пекине считают необходимым, чтобы США прояснили информацию о вспышке респираторных заболеваний на севере штата Вирджиния в 2019 году и заболеваний легких, связанных с употреблением электронных сигарет, в штате Висконсин.

Теги: #подготовка #гипотеза #китай #опровержение
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