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00:45 01.06.2021

В Раде разрабатывают законопроект об урегулировании долгов населения и ТКЭ за газ – Герус

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В Раде разрабатывают законопроект об урегулировании долгов населения и ТКЭ за газ – Герус

В Верховной Раде разрабатывается законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Для решения этой проблемы (долгов – ИФ) мы сейчас готовим законопроект об урегулировании задолженности, который будет предусматривать механизмы реструктуризации, а также решение вопроса с долгами теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз", – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Он выразил надежду, что такой законопроект в ближайшее время будет в парламенте, и "эта проблема будет решена".

Вместе с тем Герус отметил, что она не является настолько критичной, как ее хотят представить, назвав некорректной информацию об объеме долга потребителей в 82 млрд грн, озвученную в эфире.

"Проблема долгов за потребленный газ есть, она была и два, и три года назад. Но ее масштабы принципиально не поменялись", – отметил он.

По его словам, нельзя считать реальными долгами потребителей начисленные операторами газораспределительных сетей суммы за 2015-2018 годы в результате смены правительством норм потребления. Также он отметил, что в конце отопительного сезона суммы долгов традиционно выше, и к началу нового ОЗП они существенно снижаются, поскольку потребители погашают свои долги за холодный период на протяжении теплого.

Как сообщалось, на заседании 26 мая Кабинет министров Украины по инициативе министра энергетики Германа Галущенко протокольно поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго, задействованных в выполнении спецобязательств по теплоснабжению, урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

Правительство не стало продлевать после 20 мая 2021 года специальные обязательства (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на НАК "Нафтогаз Украины".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот шаг позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на те

 

Теги: #энергетика #нефтегаз
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