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21:51 31.05.2021

Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

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Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

Кабинет министров расширил состав номинационного комитета, включив в его состав пятого независимого представителя, свидетельствует постановление от 31 мая 2021 года №545.

Согласно правительственному постановлению, обнародованному в понедельник на "Урядовом портале", в номинационный комитет наряду с первым вице-премьер министром - министром экономики, министром финансов, руководителем соответствующего госпредприятия или его заместителем входят по согласию пять (вместо прежних четырех) независимых экспертов с правом совещательного голоса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Кабмин планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов набсоветов. В частности, он анонсировал привлечение в  комитет представителя от международных партнеров.

Теги: #корпуправление #кабмин
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