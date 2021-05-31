Москва продлит ограничения на авиасообщение с Турцией

Действующие ограничения на авиасообщение с Турцией будут продлены до 15 июня либо до 30 июня, такие сроки рассматривает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Ограничение на полеты будет продлено, но пока не ясно, на какой срок. Обсуждаются две возможных даты продления ограничений - 15 и 30 июня", - сказал источник.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что во время переговоров министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя и главы оперштаба, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в Москве 17 мая обсуждалось возобновление авиасообщения в полном объеме 15 июня.

Авиасообщение с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня по решению оперштаба из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этих странах. Туроператорам запрещено организовывать чартерные программы, в Турцию выполняются лишь два рейса в неделю в Стамбул. Продажа турпутевок запрещена.

На этот период туроператоры продали более 500 тыс. турпакетов в Турцию на общую сумму 32 млрд рублей. Порядка 60% туристов, купивших туры, не перенесли поездки на другие направления и ждут открытия Турции.