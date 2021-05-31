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20:22 31.05.2021

Полиция начала уголовное производство по факту конфликта со стрельбой в Киеве, в результате которого пострадали два человека

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Полиция начала уголовное производство по факту конфликта со стрельбой в Киеве, в результате которого пострадали два человека

Правоохранители начали уголовное производство по факту конфликта со стрельбой, который произошел в понедельник, 31 мая, в Печерском районе Киева, сообщил глава полиции столицы Андрей Крищенко.

"Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами - киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступились его двое знакомых. В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", - рассказал Крищенко, сообщает пресс-служба Национальной полиции в соцсети Facebook.

В результате один из мужчин госпитализирован с легкими телесными повреждениями лица, а другой - с ранением головы.

Отмечается, что после драки иностранец со своими знакомыми сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Для розыска авто в Киеве была введена специальная полицейская операция. Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили в Подольском районе столицы.

"В авто находился мужчина с ранением головы. Мы установили его личность. Это - 37-летний уроженец Херсона, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями", - добавил Крищенко.

 

 

Теги: #киев #стрельба #пострадавшие
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