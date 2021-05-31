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19:38 31.05.2021

Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

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Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

Реформа местного самоуправления и территориальной организации власти имеет стратегическое значение для Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече со специальным посланником правительства ФРГ в Украине по вопросам децентрализации, хорошего управления и публичной службы Георгом Милбрадтом.

"Реформа уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и приближения их к жителям громад", - сказал Шмыгаль, сообщает "Урядовый портал".

Он напомнил, что в июне прошлого года Кабинет министров Украины на открытом заседании с участием глав областных госадминистраций утвердил обновленное административно-территориальное устройство Украины и одобрил территории громад 24 областей. Он также добавил, что, несмотря на сложный год, в условиях пандемии были проведены местные выборы.

"Изменения в Конституцию должны закрепить переход от централизованной к децентрализованной модели государства, где в основе есть громада", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что в децентрализованной модели должны быть новые отношения между местным самоуправлением и органами государственной власти на принципах партнерства, взаимного доверия и ответственности.

"Изменения должны быть направлены прежде всего на обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления, возможности создания органами местного самоуправления районного и областного уровня собственных исполнительных органов. А также изменения должны переформировать местные государственные администрации в органы префектурного типа, основной задачей которых будет осуществления только государственных функций, а не самоуправленческих", - отметил премьер-министр.

Изменениями в Конституции следует закрепить необратимость децентрализации и её результатов, уверен он.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, который был создан для лучшего взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления.

Со своей стороны Мильбрадт отметил, что несмотря на все сложности, Украина показала хороший результат во внедрении реформы децентрализации.

Теги: #децентрализация #германия
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