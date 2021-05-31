Вьетнам из-за угрозы COVID-19 до 7 июня не будет принимать международные авиарейсы в Ханое

Власти Вьетнама в связи с ситуацией вокруг COVID-19 приняли решение на неделю отказаться принимать международные авиарейсы в международном аэропорте Нойбай в столице страны Ханое, сообщают в понедельник западные СМИ.

В Управлении гражданской авиации Вьетнама (CAAV) пояснили, что "временная приостановка приема международных пассажирских рейсов" вступит в силу в ночь на 1 июня и продлится по 7 июня.

Ранее аналогичные меры предпринял Таншоннят - гражданский международный аэропорт города Хошимин. Первоначально эти ограничения должны были отменить 4 июня, однако в CAAV в понедельник сообщили, что они останутся в силе до 14 июня.

По данным СМИ, тем не менее, международные авиарейсы из Вьетнама отменятся пока не будут. Однако в CAAV не уточнили, касаются ли ограничения работы аэропорта Нойбай внутренних авиарейсов.

СМИ напоминают, что ранее власти обязали всех лиц, прибывающих во Вьетнам из-за рубежа, уходить в карантин на 21 день на специальных объектах, в основном, управляемых правительством.

Об ограничениях авиасообщения стало известно на фоне выявления новых очагов COVID-19 на более чем половине территории Вьетнама. Также специалисты ранее обнаружили во Вьетнаме штамм коронавируса COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции - "британского" и "индийского".

В департаменте здравоохранения Хошимина - наиболее населенного города страны с примерно 9 млн жителей - намерены протестировать жителей наиболее эпидемиологически неблагополучных районов города. В департаменте уточнили, что тесты на COVID-19 планируется взять примерно у 1 млн человек.

Вьетнам в начале пандемии COVID-19 считался страной, успешно справлявшейся с распространением болезни: всего, по данным статистического сайта Worldometers, в стране выявили 7 тыс. 321 случай болезни. 47 инфицированных скончались, а 3 тыс. 29 выздоровели. Однако за месяц количество случаев COVID-19 во Вьетнаме удвоилось, напоминают СМИ.