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16:28 31.05.2021

ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц

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ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц

Европейская комиссия (ЕК) предложила в понедельник обновить рекомендацию Совета ЕС по координации ограничений на свободное передвижение внутри Евросоюза, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19.

"Что касается цифрового сертификата COVID, (Евро)парламент и Совет (ЕС) достигли соглашения по важному принципу: когда у вас есть такой сертификат, вы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, если только это не является необходимым в целях обеспечения общественного здравоохранения", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, представляя предложение Еврокомиссии.

"Мы предлагаем не требовать ни тестов, ни карантинов для поездок лиц, прошедших полную вакцинацию или вылечившихся от этого заболевания. Такая практика уже существует во многих государствах-членах ЕС. И это не должно зависеть от вашего места назначения или отправления (в ЕС - ИФ)", - продолжил еврокомиссар.

По его словам, под "полностью вакцинированными" понимаются люди на 14-й день после получения второй дозы вакцины. Как ранее неоднократно объясняли в Брюсселе, имеется в виду вакцинация, осуществленная препаратами, утвержденными Европейским агентством лекарственных средств.

Освобождение от ограничений также должно охватывать выздоровевших, получивших однократную дозу двухдозовой вакцины.

Еврокомиссия предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм "экстренного торможения" - для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность.

Предложение включает конкретные положения, касающиеся детей, "для обеспечения единства путешествующих семей и стандартный срок действия тестов".

Комиссия предложила стандартный период действия для тестов: 72 часа - для тестов ПЦР и 48 часов - для экспресс-тестов на антигены.

"Экстренное торможение" заключается в том, что государства-члены должны возобновить ограничительные меры в отношении вакцинированных и выздоровевших лиц, "если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается или когда сообщается о высокой распространенности вариантов (коронавируса), вызывающих обеспокоенность".

Даны разъяснения относительно путешествий невакцинированных или не переболевших коронавирусной инфекцией лиц из различных зон эпидемиологической опасности Евросоюза. К выезжающим из "зеленых" зон не применяются никакие ограничения. От путешественников из "оранжевых" зон государства-члены могут потребовать пройти тест перед отъездом (экспресс-тест на антиген или ПЦР).

Путешественников из "красных" зон государства-члены могут обязать пройти карантин, если у них не было теста перед отъездом. Лицам из наиболее сложных в эпидемиологическом отношении зон - "темно-красных" - необязательные поездки "категорически не рекомендуются". Требование тестирования и карантина для них сохраняется.

Теги: #карантин #еврокомиссия #вакцинация
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