События

15:39 31.05.2021

Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

1 мин читать
Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции 2-4 июня 2021 г. в Нью-Йорке.

Соответствующее распоряжение от 31 мая №496/2021-рп опубликовано на сайте главы государства.

Главой делегации утвержден глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

Также в состав делегации вошли: заместитель постоянного представителя Украины при ООН, заместитель главы делегации Юрий Витренко; заместитель главы НАПК Иван Пресняков.

"Разрешить главе делегации привлекать в случае необходимости для обеспечения работы делегации советников и экспертов", - говорится в распоряжении.

Теги: #генассамблея_оон #украина #делегация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:47 31.05.2021
6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

08:18 31.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

08:03 31.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

06:48 31.05.2021
Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

02:05 31.05.2021
Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

Умер на 75-м году жизни украинский литературовед и писатель Михаил Слабошпицкий

00:27 31.05.2021
Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

23:33 30.05.2021
Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

23:01 30.05.2021
В Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинаций

В Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинаций

22:10 30.05.2021
Ляшко анонсировал изменения в "Медзакупках"

Ляшко анонсировал изменения в "Медзакупках"

21:37 30.05.2021
В Украине нет в достаточном количестве вакцины для полной загрузки всех платформ, заявил министр Ляшко

В Украине нет в достаточном количестве вакцины для полной загрузки всех платформ, заявил министр Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня - ректор

В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все области в "желтой" зоне

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом с 7 июня закрывается на ремонт

Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня - ректор

На вакцинацию от COVID-19 записалась только треть работников образования - Шкарлет

Стартовал капремонт 45-летнего моста через р.Снов в Черниговской области

Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

В первый день лета в Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, грозы и порывистый ветер

В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

Рада в пятницу планирует заслушать Лазебную

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА