Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции 2-4 июня 2021 г. в Нью-Йорке.

Соответствующее распоряжение от 31 мая №496/2021-рп опубликовано на сайте главы государства.

Главой делегации утвержден глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

Также в состав делегации вошли: заместитель постоянного представителя Украины при ООН, заместитель главы делегации Юрий Витренко; заместитель главы НАПК Иван Пресняков.

"Разрешить главе делегации привлекать в случае необходимости для обеспечения работы делегации советников и экспертов", - говорится в распоряжении.