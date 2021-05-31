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14:44 31.05.2021

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом с 7 июня закрывается на ремонт

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КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом с 7 июня закрывается на ремонт

КПВВ "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 7 июня закрывается на ремонт.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook.

Отмечается, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

Теги: #чаплинка #ремонт #кпвв
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