Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Власти Китая разрешили супружеским парам заводить трех детей, такое решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая, сообщает агентство Xinhua.

В сообщении поясняется, что такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране, из-за быстрого старения населения.

Согласно заявлению Компартии КНР, "Китай введет значительные меры для активного решения проблемы стареющего населения". Руководство партии отметило, что увеличение максимально возможного числа детей в семье "будет способствовать улучшению ситуации со структурой населения Китая".

Обеспокоенность в Китае вызвана тем, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами, а доля пожилого населения, наоборот, растет, что приводит к нагрузке на экономику и общество в целом.

Согласно данным за прошедший год, трудоспособное население Китая в возрасте от 15 до 59 лет сократилось до 63,3%, тогда как годом ранее оно составляло - 70,1%. В свою очередь граждане КНР старше 65 лет составили в 2020 году - 13,5%, годом ранее их доля была 8,9%.

Долгое время китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов. В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.