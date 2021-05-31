События

12:49 31.05.2021

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

2 мин читать
Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Власти Китая разрешили супружеским парам заводить трех детей, такое решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая, сообщает агентство Xinhua.

В сообщении поясняется, что такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране, из-за быстрого старения населения.

Согласно заявлению Компартии КНР, "Китай введет значительные меры для активного решения проблемы стареющего населения". Руководство партии отметило, что увеличение максимально возможного числа детей в семье "будет способствовать улучшению ситуации со структурой населения Китая".

Обеспокоенность в Китае вызвана тем, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами, а доля пожилого населения, наоборот, растет, что приводит к нагрузке на экономику и общество в целом.

Согласно данным за прошедший год, трудоспособное население Китая в возрасте от 15 до 59 лет сократилось до 63,3%, тогда как годом ранее оно составляло - 70,1%. В свою очередь граждане КНР старше 65 лет составили в 2020 году - 13,5%, годом ранее их доля была 8,9%.

Долгое время китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов. В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.

Теги: #дети #семьи #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 31.05.2021
Вспышка COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун

Вспышка COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун

13:40 30.05.2021
Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

06:03 30.05.2021
Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции – СМИ

Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции – СМИ

16:22 28.05.2021
Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

10:06 28.05.2021
С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицидов среди детей, что больше, чем за весь 2020 год – омбудсмен

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицидов среди детей, что больше, чем за весь 2020 год – омбудсмен

10:27 25.05.2021
Депутаты предлагают предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей

Депутаты предлагают предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей

07:04 24.05.2021
Американское издание считает важным продолжить расследование происхождения COVID-19

Американское издание считает важным продолжить расследование происхождения COVID-19

09:28 23.05.2021
В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

14:32 22.05.2021
Китайские эксперты полагают, что птичий грипп H5N8 может вызвать пандемию

Китайские эксперты полагают, что птичий грипп H5N8 может вызвать пандемию

19:09 20.05.2021
Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

Кличко поздравил киевлян с Днем города

ПОСЛЕДНЕЕ

Стартовал капремонт 45-летнего моста через р.Снов в Черниговской области

Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса

В первый день лета в Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, грозы и порывистый ветер

В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

Рада в пятницу планирует заслушать Лазебную

"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

Рада должна призывать президента и СНБО определить список санкций против представителей режима Лукашенко в Беларуси - вице-спикер Кондратюк

Отдельный кластер в президентском Университете будет посвящен биотехнологиям - Ляшко

Минимальная зарплата педагогов должна быть на уровне среднего показателя по стране - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА