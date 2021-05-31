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12:08 31.05.2021

"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

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"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк предлагает Верховной Раде на этой неделе заслушать отчёт правительства.

"У меня есть предложение на пятницу, даже не на пятницу, мы можем начать во вторник. Есть статья 228 Регламента Верховной Рады, называется "Об отчете правительства". Дорогие члены правительства, согласно закону, вы должны придти в Верховную Раду и отчитаться, что сделали за год", - сказал Железняк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.

По его словам, согласно закону, по итогам отчета парламент принимает решение, будет ли продолжать работу правительство.

1-4 июня народные депутаты работают в пленарном режиме.

Теги: #рада #голос #кабмин
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