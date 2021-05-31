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11:48 31.05.2021

Рада должна призывать президента и СНБО определить список санкций против представителей режима Лукашенко в Беларуси - вице-спикер Кондратюк

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Рада должна призывать президента и СНБО определить список санкций против представителей режима Лукашенко в Беларуси - вице-спикер Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает парламентариям выступить с призывом к президенту Украины и Совету национальной безопасности и обороны определить список санкций, которые необходимо ввести против представителей режима Лукашенко в связи с событиями Беларуси.

"Призывая европейские и международные организации, правительства, парламенты государств мира применить санкции против режима Лукашенко, Украина должна сама показывать пример такой солидарности. Поэтому нам необходимо обратиться к президенту и Совету национальной безопасности и обороны с просьбой определить список санкций, которые нужно срочно применить против конкретных лиц из окружения Лукашенко, чиновников, непосредственно причастных к государственному терроризму, которые систематически нарушают права человека, к преследованию и заключению журналистов и политических оппонентов", - заявила Кондратюк на заседании согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем она выразила уверенность, что Верховная Рада в ближайшее время примет проект постановления (№5560) "Об обращении парламента к ООН, Европейским комиссии и парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу международной безопасности".

"Безусловно, это постановление должно быть принято как можно скорее. Я надеюсь, что оно будет рассмотрено Верховной Радой уже во вторник и также надеюсь, что этот документ наберёт конституционное большинство голосов", - подчеркнула вице-спикер.

Теги: #кондратюк #рада #беларусь
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