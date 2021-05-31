События

11:14 31.05.2021

Минимальная зарплата педагогов должна быть на уровне среднего показателя по стране - Шмыгаль

1 мин читать
Минимальная зарплата педагогов должна быть на уровне среднего показателя по стране - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что цель правительства - повысить минимальную заработную плату педагогов до средней зарплаты по стране.

"В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но конечно наша цель - это не меньше, чем средняя зарплата по стране - минимальный базис для учителей", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" в понедельник.

Как сообщалось, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличились на 20%, а с июля должны вырасти еще на 8,3%.

Теги: #педагоги #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 31.05.2021
В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

16:11 28.05.2021
Реальная зарплата в Украине в апреле выросла на 19,7% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в апреле выросла на 19,7% - Госстат

09:45 17.05.2021
Сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19 - МОН

Сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19 - МОН

14:58 13.05.2021
Минэнерго заявляет о полном погашении долгов по зарплате за 2021г перед шахтерами

Минэнерго заявляет о полном погашении долгов по зарплате за 2021г перед шахтерами

10:11 07.05.2021
Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

12:40 29.04.2021
Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

16:57 28.04.2021
Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

16:55 29.03.2021
Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

00:24 27.03.2021
"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

17:17 23.03.2021
Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" начинают акции за существенное повышение зарплаты

Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" начинают акции за существенное повышение зарплаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

Кличко поздравил киевлян с Днем города

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада в пятницу планирует заслушать Лазебную

"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

Рада должна призывать президента и СНБО определить список санкций против представителей режима Лукашенко в Беларуси - вице-спикер Кондратюк

Отдельный кластер в президентском Университете будет посвящен биотехнологиям - Ляшко

Полицейские Херсонщины предупредили незаконный вылов редких видов рыбы и креветок в акватории Черного моря

В в/ч ВМС ВСУ погиб военный, правоохранители устанавливают обстоятельства

Зеленский поздравил коллектив ГП "Антонов" с 75-летием создания предприятия

Допрос Порошенко в СБУ перенесен по просьбе адвокатов

Во вьетнамском Хошимине протестируют на коронавирус всех 9 млн жителей города

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА