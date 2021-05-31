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11:04 31.05.2021

Полицейские Херсонщины предупредили незаконный вылов редких видов рыбы и креветок в акватории Черного моря

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Полицейские Херсонщины предупредили незаконный вылов редких видов рыбы и креветок в акватории Черного моря

Сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Херсонского райуправления провели отработку акватории Черного моря в пределах территории Национального природного парка "Джарылгач", в ходе которой обнаружили и изъяли из воды около сотни браконьерских орудий лова, в которые попали и биоресурсы, занесенные в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонщины, общая стоимость незаконного улова оценивается в сумму более 5 млн грн.

Отмечается, что инспекторы изъяли из воды 90 креветочных и 9 мисинових сетей.

"Общая длина незаконных орудий лова составляет 3 километра, а их стоимость - около 600 тысяч грн. В ходе проверки орудий лова выяснилось, что в них попала молодежь осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу, креветка, черноморские калканы, бычки, рыба-игла и крабы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что незаконный улов в живом состоянии полицейские вернули обратно в естественную среду.

"Тем самым правоохранители предупредили ущерба государству на сумму более 5 млн грн", - добавляют в полиции.

Отмечается, что сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев запрещенных орудий лова.

Решается вопрос об открытии уголовного производства ст.249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Теги: #предупреждение #полиция #вылов
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