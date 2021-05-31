Полицейские Херсонщины предупредили незаконный вылов редких видов рыбы и креветок в акватории Черного моря

Сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Херсонского райуправления провели отработку акватории Черного моря в пределах территории Национального природного парка "Джарылгач", в ходе которой обнаружили и изъяли из воды около сотни браконьерских орудий лова, в которые попали и биоресурсы, занесенные в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонщины, общая стоимость незаконного улова оценивается в сумму более 5 млн грн.

Отмечается, что инспекторы изъяли из воды 90 креветочных и 9 мисинових сетей.

"Общая длина незаконных орудий лова составляет 3 километра, а их стоимость - около 600 тысяч грн. В ходе проверки орудий лова выяснилось, что в них попала молодежь осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу, креветка, черноморские калканы, бычки, рыба-игла и крабы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что незаконный улов в живом состоянии полицейские вернули обратно в естественную среду.

"Тем самым правоохранители предупредили ущерба государству на сумму более 5 млн грн", - добавляют в полиции.

Отмечается, что сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев запрещенных орудий лова.

Решается вопрос об открытии уголовного производства ст.249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".